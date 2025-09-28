Företagskatalog
Qualtrics
  • Löner
  • Kundsuccess

  • Alla Kundsuccess löner

Qualtrics Kundsuccess Löner

Kundsuccess-ersättning in United States på Qualtrics varierar från $115K per year för L3 till $173K per year för L5. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $85K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Qualtricss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/28/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L3
$115K
$90.3K
$10K
$14.7K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$173K
$153K
$0
$20K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Qualtrics omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Vanliga frågor

El paquete salarial más alto reportado para un Kundsuccess en Qualtrics in United States está en una compensación total anual de $208,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Qualtrics para el puesto de Kundsuccess in United States es $102,400.

Andra resurser