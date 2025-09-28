Företagskatalog
Qualtrics Stabschef Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Stabschef in United States på Qualtrics varierar från $224K till $313K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Qualtricss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/28/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$243K - $294K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$224K$243K$294K$313K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

$160K

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Qualtrics omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Vanliga frågor

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Stabschef pozīcijai Qualtrics in United States, ir gada kopējā atlīdzība $313,200. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Qualtrics Stabschef pozīcijai in United States, ir $224,100.

