Den genomsnittliga totalersättningen för Chef för affärsoperationer på Qualtrics varierar från MX$1.07M till MX$1.45M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Qualtricss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/28/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

MX$1.14M - MX$1.38M
Mexico
Vanligt Spann
Möjligt Spann
MX$1.07MMX$1.14MMX$1.38MMX$1.45M
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Qualtrics omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



The highest paying salary package reported for a Chef för affärsoperationer at Qualtrics sits at a yearly total compensation of MXMX$28,148,574. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualtrics for the Chef för affärsoperationer role is MXMX$20,626,107.

