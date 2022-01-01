Företagskatalog
Qualia
Qualia Löner

Qualias löner varierar från $55,275 i total ersättning per år för en Kundservice i den lägre delen till $256,959 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Qualia. Senast uppdaterad: 9/18/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $170K

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Produktchef
Median $200K
Kundservice
$55.3K

Datavetare
$118K
Marknadsföring
$102K
Rekryterare
Median $155K
Försäljning
$85.4K
Chef för mjukvaruingenjörer
$257K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Qualia omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Vanliga frågor

The highest paying role reported at Qualia is Chef för mjukvaruingenjörer at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $256,959. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualia is $136,300.

