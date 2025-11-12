Maskininlärningsingenjör-ersättning in United States på Qualcomm varierar från $186K per year för Engineer till $258K per year för Staff Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $200K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Qualcomms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
Associate Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer
$186K
$142K
$27.2K
$16.7K
Senior Engineer
$217K
$173K
$34.6K
$9.4K
Staff Engineer
$258K
$185K
$52.9K
$19.9K
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
På Qualcomm omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)
33.3% intjänas under 2nd-ÅR (16.65% halvårsvis)
33.3% intjänas under 3rd-ÅR (16.65% halvårsvis)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Qualcomm omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)