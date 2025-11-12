Företagskatalog
Qualcomm
  • Löner
  • Produktdesigner

  • Mobildesigner

Qualcomm Mobildesigner Löner

Medianersättningspaketet för Mobildesigner in United States på Qualcomm uppgår till $195K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Qualcomms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025

Medianpaket
company icon
Qualcomm
Product Designer
San Diego, CA
Totalt per år
$195K
Nivå
Sr Stagg
Grundlön
$195K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
15 År
Års erfarenhet
17 År
Vilka är karriärnivåerna på Qualcomm?
Senaste löneinlämningar
Företag

Intjänandeschema

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Qualcomm omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (16.65% halvårsvis)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (16.65% halvårsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Qualcomm omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mobildesigner på Qualcomm in United States ligger på en årlig total ersättning på $527,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Qualcomm för Mobildesigner rollen in United States är $257,000.

