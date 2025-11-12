Företagskatalog
Qualcomm
  • Löner
  • Hårdvaruingenjör

  • SoC-ingenjör

  • India

Qualcomm SoC-ingenjör Löner i India

SoC-ingenjör-ersättning in India på Qualcomm varierar från ₹2.91M per year för Hardware Engineer till ₹11M per year för Senior Staff Hardware Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹4.75M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Qualcomms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025

Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Hardware Engineer
₹2.91M
₹1.82M
₹870K
₹223K
Senior Hardware Engineer
₹4.74M
₹3.05M
₹1.43M
₹264K
Staff Hardware Engineer
₹9.26M
₹5.46M
₹3.16M
₹635K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Intjänandeschema

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Qualcomm omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (16.65% halvårsvis)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (16.65% halvårsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Qualcomm omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en SoC-ingenjör på Qualcomm in India ligger på en årlig total ersättning på ₹10,995,100. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Qualcomm för SoC-ingenjör rollen in India är ₹4,125,884.

Andra resurser