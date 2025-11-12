SoC-ingenjör-ersättning in Greater San Diego Area på Qualcomm varierar från $139K per year för Hardware Engineer till $414K per year för Principal Hardware Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater San Diego Area uppgår till $268K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Qualcomms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$139K
$117K
$12.5K
$9.3K
Senior Hardware Engineer
$186K
$149K
$22.8K
$13.3K
Staff Hardware Engineer
$246K
$170K
$48.6K
$26.9K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
På Qualcomm omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)
33.3% intjänas under 2nd-ÅR (16.65% halvårsvis)
33.3% intjänas under 3rd-ÅR (16.65% halvårsvis)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Qualcomm omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)