Radiofrekvensingenjör-ersättning in United States på Qualcomm varierar från $214K per year för Senior Hardware Engineer till $488K per year för Principal Hardware Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $250K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Qualcomms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025

Senaste löneinlämningar

Intjänandeschema Huvudsaklig Alternativ 1 33.3 % ÅR 1 33.3 % ÅR 2 33.3 % ÅR 3 Aktietyp RSU På Qualcomm omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema: 33.3 % intjänas under 1st - ÅR ( 33.30 % årligen )

33.3 % intjänas under 2nd - ÅR ( 16.65 % halvårsvis )

33.3 % intjänas under 3rd - ÅR ( 16.65 % halvårsvis ) 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietyp RSU På Qualcomm omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema: 25 % intjänas under 1st - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 2nd - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

25 % intjänas under 3rd - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

25 % intjänas under 4th - ÅR ( 2.08 % månadsvis )

Vad är intjänandeschema på Qualcomm ?

