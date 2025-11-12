Radiofrekvensingenjör-ersättning in United States på Qualcomm varierar från $214K per year för Senior Hardware Engineer till $488K per year för Principal Hardware Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $250K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Qualcomms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Hardware Engineer
$214K
$161K
$39.4K
$13.7K
Staff Hardware Engineer
$255K
$170K
$63K
$22.2K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
På Qualcomm omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)
33.3% intjänas under 2nd-ÅR (16.65% halvårsvis)
33.3% intjänas under 3rd-ÅR (16.65% halvårsvis)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Qualcomm omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)