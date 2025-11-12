ASIC-ingenjör-ersättning in India på Qualcomm varierar från ₹2.69M per year för Associate Hardware Engineer till ₹11.45M per year för Senior Staff Hardware Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in India uppgår till ₹6.63M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Qualcomms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
₹2.69M
₹1.6M
₹403K
₹688K
Hardware Engineer
₹2.39M
₹1.81M
₹566K
₹15K
Senior Hardware Engineer
₹4.96M
₹2.91M
₹1.77M
₹287K
Staff Hardware Engineer
₹7.64M
₹4.92M
₹2.21M
₹507K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
ÅR 1
33.3%
ÅR 2
33.3%
ÅR 3
På Qualcomm omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:
33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)
33.3% intjänas under 2nd-ÅR (16.65% halvårsvis)
33.3% intjänas under 3rd-ÅR (16.65% halvårsvis)
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Qualcomm omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)