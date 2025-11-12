Företagskatalog
Qualcomm
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Hårdvaruingenjör

  • ASIC-ingenjör

  • Greater Toronto Area

Qualcomm ASIC-ingenjör Löner i Greater Toronto Area

ASIC-ingenjör-ersättning in Greater Toronto Area på Qualcomm uppgår till CA$175K per year för Senior Hardware Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Toronto Area uppgår till CA$164K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Qualcomms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025

Genomsnitt Nivå
Lägg till ersättningJämför nivåer
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Hardware Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Hardware Engineer
CA$175K
CA$131K
CA$30.9K
CA$13.1K
Staff Hardware Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Visa 2 Fler nivåer
Lägg till ersättningJämför nivåer
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$125K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$49K
Verily logo
+CA$30.8K
Don't get lowballed
Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Intjänandeschema

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Qualcomm omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (16.65% halvårsvis)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (16.65% halvårsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Qualcomm omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Hårdvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en ASIC-ingenjör på Qualcomm in Greater Toronto Area ligger på en årlig total ersättning på CA$199,045. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Qualcomm för ASIC-ingenjör rollen in Greater Toronto Area är CA$166,084.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Qualcomm

Relaterade företag

  • Arista Networks
  • Infinera
  • Equinix
  • Extreme Networks
  • Akamai
  • Se alla företag ➜

Andra resurser