Qualcomm
Qualcomm ASIC-ingenjör Löner i Greater Austin Area

ASIC-ingenjör-ersättning in Greater Austin Area på Qualcomm varierar från $170K per year för Hardware Engineer till $495K per year för Principal Hardware Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Austin Area uppgår till $271K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Qualcomms totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025

Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$170K
$120K
$42.5K
$7.9K
Senior Hardware Engineer
$196K
$145K
$38K
$13.6K
Staff Hardware Engineer
$249K
$179K
$58.3K
$11.7K
Senaste löneinlämningar
Intjänandeschema

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aktietyp
RSU

På Qualcomm omfattas RSUs av ett 3-årigt intjänandeschema:

  • 33.3% intjänas under 1st-ÅR (33.30% årligen)

  • 33.3% intjänas under 2nd-ÅR (16.65% halvårsvis)

  • 33.3% intjänas under 3rd-ÅR (16.65% halvårsvis)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Qualcomm omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en ASIC-ingenjör på Qualcomm in Greater Austin Area ligger på en årlig total ersättning på $495,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Qualcomm för ASIC-ingenjör rollen in Greater Austin Area är $282,000.

