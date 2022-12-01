Företagskatalog
Qogita
Arbetar du här? Gör anspråk på ditt företag

Qogita Löner

Qogitas löneintervall sträcker sig från $63,997 i total kompensation per år för en Produktchef på den nedre änden till $118,874 för en Mjukvaruutvecklare på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Qogita. Senast uppdaterad: 8/24/2025

$160K

Få betalt, inte utnyttjad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet $30K+ (ibland $300K+) ökningar.Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av de verkliga experterna - rekryterare som gör det dagligen.

Datavetare
$77.5K
Produktchef
$64K
Mjukvaruutvecklare
$119K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Qogita je Mjukvaruutvecklare at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $118,874. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Qogita je $77,538.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Qogita

Relaterade företag

  • PayPal
  • Snap
  • Roblox
  • Google
  • LinkedIn
  • Se alla företag ➜

Andra resurser