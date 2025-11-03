Företagskatalog
Qlik
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Qlik Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Canada på Qlik uppgår till CA$134K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Qliks totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/3/2025

Medianpaket
company icon
Qlik
Software Engineer
Ottawa, ON, Canada
Totalt per år
CA$134K
Nivå
L3
Grundlön
CA$134K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
8 År
Vilka är karriärnivåerna på Qlik?
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Inkluderade titlar

Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Qlik in Canada ligger på en årlig total ersättning på CA$174,959. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Qlik för Mjukvaruingenjör rollen in Canada är CA$134,115.

Andra resurser