Purdue University Löner

Purdue Universitys löner varierar från $19,900 i total ersättning per år för en Administrativ assistent i den lägre delen till $132,335 för en Totalersättning i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Purdue University . Senast uppdaterad: 9/17/2025