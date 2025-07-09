Företagskatalog
Purdue University
Purdue University Löner

Purdue Universitys löner varierar från $19,900 i total ersättning per år för en Administrativ assistent i den lägre delen till $132,335 för en Totalersättning i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Purdue University. Senast uppdaterad: 9/17/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $72K

Forskare

Kemisk ingenjör
Median $70K

Forskningsingenjör

Maskiningenjör
Median $30K

Research Assistant
Median $32K
Research Scientist
Median $30K
Administrativ assistent
$19.9K
Datavetare
$119K
Elektroingenjör
$34.3K
Grafisk designer
$41.4K
Hårdvaruingenjör
$29.9K
Personalresurser
$47.8K
Informationsteknolog (IT)
$39K
Projektledare
$77.6K
Totalersättning
$132K
Förtroende och säkerhet
$98K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Purdue University är Totalersättning at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $132,335. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Purdue University är $41,392.

Andra resurser