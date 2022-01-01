Proxy Löner

Proxys löner varierar från $100,500 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $184,075 för en Produktchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Proxy . Senast uppdaterad: 11/28/2025