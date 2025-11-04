Företagskatalog
Providence
Providence Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in India på Providence uppgår till ₹1.8M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Providences totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/4/2025

Medianpaket
company icon
Providence
Software Engineer
Hyderabad, TS, India
Totalt per år
₹1.8M
Nivå
L2
Grundlön
₹1.8M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
3 År
Vilka är karriärnivåerna på Providence?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Providence in India ligger på en årlig total ersättning på ₹2,853,576. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Providence för Mjukvaruingenjör rollen in India är ₹1,795,469.

