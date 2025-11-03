Företagskatalog
Proton
Proton Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Spain på Proton uppgår till €72.2K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Protons totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/3/2025

Medianpaket
company icon
Proton
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Totalt per år
€72.2K
Nivå
L2C
Grundlön
€72.2K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År på företaget
0-1 År
Års erfarenhet
5-10 År
Vilka är karriärnivåerna på Proton?
Senaste löneinlämningar
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Proton omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Proton in Spain ligger på en årlig total ersättning på €90,708. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Proton för Mjukvaruingenjör rollen in Spain är €72,166.

Andra resurser