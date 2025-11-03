Företagskatalog
Proton
Proton Cybersäkerhetsanalytiker Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Cybersäkerhetsanalytiker på Proton varierar från CHF 18.9K till CHF 26.5K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Protons totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/3/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

CHF 20.5K - CHF 24.9K
Switzerland
Vanligt Spann
Möjligt Spann
CHF 18.9KCHF 20.5KCHF 24.9KCHF 26.5K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Proton omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Cybersäkerhetsanalytiker på Proton ligger på en årlig total ersättning på CHF 26,477. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Proton för Cybersäkerhetsanalytiker rollen är CHF 18,945.

Andra resurser