Proton
  • Löner
  • Marknadsföring

  • Alla Marknadsföring löner

Proton Marknadsföring Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Marknadsföring in France på Proton varierar från €75.6K till €107K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Protons totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/3/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

€85.9K - €102K
France
Vanligt Spann
Möjligt Spann
€75.6K€85.9K€102K€107K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Proton omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Marknadsföring på Proton in France ligger på en årlig total ersättning på €107,356. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Proton för Marknadsföring rollen in France är €75,616.

