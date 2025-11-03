Företagskatalog
Proton
Proton Kundservice Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Kundservice in North Macedonia på Proton varierar från MKD 482K till MKD 658K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Protons totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/3/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

MKD 516K - MKD 624K
North Macedonia
Vanligt Spann
Möjligt Spann
MKD 482KMKD 516KMKD 624KMKD 658K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Proton omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Kundservice på Proton in North Macedonia ligger på en årlig total ersättning på MKD 657,762. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Proton för Kundservice rollen in North Macedonia är MKD 481,981.

