Projektledare-ersättning in Poland på Procter & Gamble uppgår till PLN 162K per year för B1. Det yearliga medianersättningspaketet in Poland uppgår till PLN 180K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Procter & Gambles totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/28/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
B1
PLN 162K
PLN 158K
PLN 0
PLN 3.8K
B2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B3
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
