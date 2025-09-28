Företagskatalog
Procter & Gamble
Procter & Gamble Produktchef Löner

Produktchef-ersättning in Poland på Procter & Gamble varierar från PLN 346K per year för B2 till PLN 407K per year för B3. Det yearliga medianersättningspaketet in Poland uppgår till PLN 331K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Procter & Gambles totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/28/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
B1
Product Manager
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
Senior Product Manager
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
Director
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
Senior Director
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vilka är karriärnivåerna på Procter & Gamble?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktchef på Procter & Gamble in Poland ligger på en årlig total ersättning på PLN 547,756. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Procter & Gamble för Produktchef rollen in Poland är PLN 306,552.

