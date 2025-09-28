Produktchef-ersättning in Poland på Procter & Gamble varierar från PLN 346K per year för B2 till PLN 407K per year för B3. Det yearliga medianersättningspaketet in Poland uppgår till PLN 331K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Procter & Gambles totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/28/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
B1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
