Produktchef-ersättning in Poland på Procter & Gamble varierar från PLN 346K per year för B2 till PLN 407K per year för B3. Det yearliga medianersättningspaketet in Poland uppgår till PLN 331K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Procter & Gambles totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/28/2025

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus B1 Product Manager PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- B2 Senior Product Manager PLN 346K PLN 328K PLN 0 PLN 17.8K B3 Director PLN 407K PLN 354K PLN 0 PLN 53K B4 Senior Director PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- Visa 1 Fler nivåer

Senaste löneinlämningar

Företag Plats | Datum Nivånamn Tagg Års yrkeserfarenhet Totalt / På företaget Total kompensation ( PLN ) Grundlön | Aktier (år) | Bonus Inga löner hittades

