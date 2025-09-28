Marknadsföring-ersättning in United States på Procter & Gamble varierar från $90K per year för B1 till $184K per year för B3. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $135K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Procter & Gambles totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/28/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
B1
$90K
$85K
$0
$5K
B2
$125K
$120K
$625
$4.4K
B3
$184K
$154K
$6.6K
$23.9K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
