Procter & Gamble
Procter & Gamble Marknadsföring Löner

Marknadsföring-ersättning in United States på Procter & Gamble varierar från $90K per year för B1 till $184K per year för B3. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $135K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Procter & Gambles totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/28/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
B1
$90K
$85K
$0
$5K
B2
$125K
$120K
$625
$4.4K
B3
$184K
$154K
$6.6K
$23.9K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Visa 1 Fler nivåer
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vilka är karriärnivåerna på Procter & Gamble?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Marknadsföring på Procter & Gamble in United States ligger på en årlig total ersättning på $184,123. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Procter & Gamble för Marknadsföring rollen in United States är $132,000.

