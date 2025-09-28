Företagskatalog
Procter & Gamble
Procter & Gamble Datavetare Löner

Datavetare-ersättning in United States på Procter & Gamble varierar från $133K per year för B1 till $245K per year för B3. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $148K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Procter & Gambles totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/28/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
B1
Data Scientist
$133K
$127K
$1.4K
$4.1K
B2
Senior Data Scientist
$168K
$158K
$2.6K
$7.5K
B3
$245K
$185K
$25K
$35K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vilka är karriärnivåerna på Procter & Gamble?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Datavetare på Procter & Gamble in United States ligger på en årlig total ersättning på $245,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Procter & Gamble för Datavetare rollen in United States är $140,070.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Procter & Gamble

Andra resurser