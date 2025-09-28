Företagskatalog
Medianersättningspaketet för Produktchef in Netherlands på Printify uppgår till €83.3K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Printifys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/28/2025

Medianpaket
company icon
Printify
Growth Product Manager
Amsterdam, NH, Netherlands
Totalt per år
€83.3K
Nivå
-
Grundlön
€80.8K
Stock (/yr)
€2.5K
Bonus
€0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
7 År
Vilka är karriärnivåerna på Printify?

€142K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Produktchef at Printify in Netherlands sits at a yearly total compensation of €191,459. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Printify for the Produktchef role in Netherlands is €79,058.

