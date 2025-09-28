Företagskatalog
Prime Health Services Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in United States på Prime Health Services uppgår till $74K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Prime Health Servicess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/28/2025

Medianpaket
company icon
Prime Health Services
Web Developer
Nashville, TN
Totalt per år
$74K
Nivå
L2
Grundlön
$74K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
3 År
Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Mjukvaruingenjör di Prime Health Services in United States mencapai total kompensasi tahunan $91,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Prime Health Services untuk posisi Mjukvaruingenjör in United States adalah $74,000.

