Preqin Mjukvaruingenjör Löner i Greater London Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Greater London Area på Preqin uppgår till £88.5K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Preqins totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Medianpaket
company icon
Preqin
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Totalt per år
£88.5K
Nivå
-
Grundlön
£88.5K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
10 År
Vilka är karriärnivåerna på Preqin?

£121K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Vanliga frågor

