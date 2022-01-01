Praetorian Löner

Praetorians löner varierar från $122,000 i total ersättning per år för en Cybersäkerhetsanalytiker i den lägre delen till $175,000 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Praetorian . Senast uppdaterad: 9/17/2025