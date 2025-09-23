Företagskatalog
Policybazaar
Policybazaar Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in India på Policybazaar uppgår till ₹1.35M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Policybazaars totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/23/2025

Medianpaket
company icon
Policybazaar
Software Engineer
Gurgaon, HR, India
Totalt per år
₹1.35M
Nivå
L2
Grundlön
₹1.35M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
3 År
Vilka är karriärnivåerna på Policybazaar?

₹13.98M

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Inkluderade titlar

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Policybazaar in India ligger på en årlig total ersättning på ₹1,995,923. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Policybazaar för Mjukvaruingenjör rollen in India är ₹1,239,789.

