Företagskatalog
Pluralsight
Pluralsight Löner

Pluralsights löner varierar från $62,559 i total ersättning per år för en Chef för mjukvaruutveckling i den lägre delen till $425,850 för en Kundsuccess i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Pluralsight. Senast uppdaterad: 11/28/2025

Mjukvaruingenjör
P2 $117K
P3 $141K
P4 $165K
P5 $217K

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Produktchef
P3 $151K
P4 $189K
P5 $343K
Datavetare
Median $157K

Affärsanalytiker
Median $86K
Kundsuccess
$426K
IT-teknolog
$80K
Marknadsoperationer
$102K
Produktdesignchef
$241K
Projektledare
$87.1K
Försäljning
Median $125K
Säljingenjör
$136K
Chef för mjukvaruutveckling
$62.6K
Lösningsarkitekt
$136K
Teknisk programchef
$116K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Pluralsight omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Pluralsight är Kundsuccess at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $425,850. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Pluralsight är $135,675.

Andra resurser

