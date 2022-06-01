Företagskatalog
Plivo
Plivo Löner

Plivos löner varierar från $5,951 i total ersättning per år för en Information Technologist (IT) i den lägre delen till $76,988 för en Produktchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Plivo. Senast uppdaterad: 10/21/2025

Mjukvaruingenjör
Median $29.3K

Backend-Mjukvaruingenjör

Affärsanalytiker
Median $19.3K
Information Technologist (IT)
$6K

Produktchef
$77K
Chef för mjukvaruingenjörer
$61.7K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Plivo omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Plivo är Produktchef at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $76,988. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Plivo är $29,302.

