Playtech Löner

Playtechs löner varierar från $16,444 i total ersättning per år för en Kundservice i den lägre delen till $180,900 för en Lösningsarkitekt i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Playtech . Senast uppdaterad: 9/14/2025