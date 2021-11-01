Playrix Löner

Playrixs löner varierar från $41,790 i total ersättning per år för en Produktdesigner i den lägre delen till $102,977 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Playrix . Senast uppdaterad: 9/13/2025