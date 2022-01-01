Phase2 Löner

Phase2s löner varierar från $127,000 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $221,100 för en Försäljning i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Phase2 . Senast uppdaterad: 11/26/2025