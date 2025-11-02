Företagskatalog
Personetics
Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Israel på Personetics uppgår till ₪227K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Personeticss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025

Medianpaket
company icon
Personetics
Software Engineer
Givatayim, TA, Israel
Totalt per år
₪227K
Nivå
Entry
Grundlön
₪227K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
2 År
Vilka är karriärnivåerna på Personetics?
Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Personetics in Israel ligger på en årlig total ersättning på ₪366,343. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Personetics för Mjukvaruingenjör rollen in Israel är ₪226,504.

Andra resurser