Paytm
Paytm Löner

Paytms löner varierar från $12,631 i total ersättning per år för en Rekryterare i den lägre delen till $201,000 för en Affärsutveckling i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Paytm. Senast uppdaterad: 10/24/2025

Mjukvaruingenjör
Software Engineer $16.3K
Senior Software Engineer $25K
Technical Lead $42K
Senior Technical Lead $63.8K
Principal Engineer $98K

Frontend-Mjukvaruingenjör

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

Säkerhetsmjukvaruingenjör

DevOps-Ingenjör

Produktchef
Product Manager $40.9K
Senior Product Manager $52.4K
Director $82.5K
Chef för mjukvaruingenjörer
Engineering Manager $70.8K
Senior Engineering Manager $80.2K

Datavetare
Median $45.8K
Affärsanalytiker
Median $31.4K
Produktdesigner
Median $23.2K
Rekryterare
Median $12.6K
Teknisk programchef
Median $38.8K
Affärsutveckling
$201K
Chef för datavetenskap
$35.8K
Information Technologist (IT)
$35.1K
Produktdesignchef
$30K
Programchef
$42K
Projektledare
$29K
Försäljning
$55.7K
Cybersecurity Analyst
$15.1K
Intjänandeschema

10%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

25%

ÅR 4

25%

ÅR 5

Aktietyp
Options

På Paytm omfattas Options av ett 5-årigt intjänandeschema:

  • 10% intjänas under 1st-ÅR (10.00% årligen)

  • 20% intjänas under 2nd-ÅR (20.00% årligen)

  • 20% intjänas under 3rd-ÅR (20.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 5th-ÅR (25.00% årligen)

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Paytm omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Paytm är Affärsutveckling at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $201,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Paytm är $40,890.

