Paytm Löner

Paytms löner varierar från $12,631 i total ersättning per år för en Rekryterare i den lägre delen till $201,000 för en Affärsutveckling i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Paytm . Senast uppdaterad: 10/24/2025