Payscale Löner

Payscales löner varierar från $80,400 i total ersättning per år för en Försäljning i den lägre delen till $193,463 för en Cybersecurity Analyst i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Payscale. Senast uppdaterad: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Mjukvaruingenjör
Median $118K
Stabschef
$151K
Marknadsföring
$155K

Produktchef
Median $121K
Försäljning
$80.4K
Cybersecurity Analyst
$193K
Chef för mjukvaruingenjörer
Median $175K
Lösningsarkitekt
$160K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Payscale är Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $193,463. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Payscale är $153,425.

