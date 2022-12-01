Företagskatalog
Payoneer
Payoneer Löner

Payoneers löner varierar från $20,913 i total ersättning per år för en Personaloperationer i den lägre delen till $885,550 för en UX-forskare i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Payoneer. Senast uppdaterad: 10/24/2025

Mjukvaruingenjör
Median $115K

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Produktchef
Median $118K
Dataanalytiker
Median $85K

Chef för mjukvaruingenjörer
Median $179K
Revisor
$60.9K
Chef för affärsoperationer
$78.3K
Affärsutveckling
$184K
Finansanalytiker
$358K
Information Technologist (IT)
$98.7K
Personaloperationer
$20.9K
Produktdesigner
$72.4K
Programchef
$120K
Projektledare
$147K
Rekryterare
$42.5K
Totalersättning
$40.9K
UX-forskare
$886K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Payoneer är UX-forskare at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $885,550. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Payoneer är $106,605.

