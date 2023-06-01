Payfare Löner

Payfares löner varierar från $72,866 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $138,913 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Payfare . Senast uppdaterad: 10/24/2025