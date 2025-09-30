Företagskatalog
Pax8
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Greater Denver And Boulder Area

Pax8 Mjukvaruingenjör Löner i Greater Denver And Boulder Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Greater Denver And Boulder Area på Pax8 uppgår till $120K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Pax8s totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Medianpaket
company icon
Pax8
Software Engineer
Denver, CO
Totalt per år
$120K
Nivå
hidden
Grundlön
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
2-4 År
Års erfarenhet
2-4 År
Vilka är karriärnivåerna på Pax8?

$160K

Senaste löneinlämningar
Praktikantlöner

Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Mjukvaruingenjör at Pax8 in Greater Denver And Boulder Area sits at a yearly total compensation of $167,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Pax8 for the Mjukvaruingenjör role in Greater Denver And Boulder Area is $118,000.

Andra resurser