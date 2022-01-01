PathAI Löner

PathAIs löneintervall sträcker sig från $109,450 i total kompensation per år för en Produktdesigner på den nedre änden till $411,045 för en Chef för mjukvaruutveckling på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på PathAI . Senast uppdaterad: 8/21/2025