Parker Hannifin Löner

Parker Hannifins löner varierar från $58,808 i total ersättning per år för en Försäljning i den lägre delen till $236,175 för en Datavetare i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Parker Hannifin. Senast uppdaterad: 9/13/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $98.3K
Maskiningenjör
Median $84K
Rymd- och flygteknikingenjör
$112K

Dataanalytiker
$79.6K
Datavetare
$236K
Hårdvaruingenjör
$138K
Personalresurser
$134K
Informationsteknolog (IT)
$80.4K
Materialingenjör
$115K
Produktdesigner
$152K
Produktchef
$147K
Programchef
$118K
Projektledare
$77.4K
Försäljning
$58.8K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Parker Hannifin är Datavetare at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $236,175. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Parker Hannifin är $113,676.

