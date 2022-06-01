Parker Hannifin Löner

Parker Hannifins löner varierar från $58,808 i total ersättning per år för en Försäljning i den lägre delen till $236,175 för en Datavetare i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Parker Hannifin . Senast uppdaterad: 9/13/2025