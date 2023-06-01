Företagskatalog
Parafin
Parafin Löner

Parafins löner varierar från $123,156 i total ersättning per år för en Affärsoperationer i den lägre delen till $210,000 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Parafin. Senast uppdaterad: 10/13/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $210K

Backend-Mjukvaruingenjör

Affärsoperationer
$123K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Parafin omfattas Aktie-/kapitalandelstilldelningar av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Parafin är Mjukvaruingenjör med en årlig total ersättning på $210,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Parafin är $166,578.

Andra resurser