Medianersättningspaketet för Chef för mjukvaruutveckling in Poland på Papaya Global uppgår till PLN 336K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Papaya Globals totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025

Medianpaket
company icon
Papaya Global
Software Engineering Manager
hidden
Totalt per år
PLN 336K
Nivå
L3
Grundlön
PLN 336K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
År på företaget
0-1 År
Års erfarenhet
5-10 År
Vilka är karriärnivåerna på Papaya Global?
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för mjukvaruutveckling på Papaya Global in Poland ligger på en årlig total ersättning på PLN 381,072. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Papaya Global för Chef för mjukvaruutveckling rollen in Poland är PLN 336,240.

