Papaya Global
Papaya Global Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Israel på Papaya Global uppgår till ₪430K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Papaya Globals totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/2/2025

Medianpaket
company icon
Papaya Global
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Totalt per år
₪430K
Nivå
L3
Grundlön
₪430K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
15 År
Vilka är karriärnivåerna på Papaya Global?
+₪199K
+₪305K
+₪68.6K
+₪120K
+₪75.4K
Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Papaya Global in Israel ligger på en årlig total ersättning på ₪587,745. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Papaya Global för Mjukvaruingenjör rollen in Israel är ₪413,438.

Andra resurser