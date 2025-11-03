Företagskatalog
Panther Labs
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Panther Labs Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in United States på Panther Labs uppgår till $200K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Panther Labss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/3/2025

Medianpaket
company icon
Panther Labs
Backend Software Engineer
San Francisco, CA
Totalt per år
$200K
Nivå
L4
Grundlön
$200K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
10 År
Vilka är karriärnivåerna på Panther Labs?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Panther Labs in United States ligger på en årlig total ersättning på $481,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Panther Labs för Mjukvaruingenjör rollen in United States är $172,000.

Andra resurser