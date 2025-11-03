Företagskatalog
Pantheon
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Pantheon Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in United States på Pantheon uppgår till $152K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Pantheons totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/3/2025

Medianpaket
company icon
Pantheon
Software Engineer
San Francisco, CA
Totalt per år
$152K
Nivå
L3
Grundlön
$130K
Stock (/yr)
$10K
Bonus
$12K
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
3 År
Vilka är karriärnivåerna på Pantheon?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Inkluderade titlar

Skicka in ny titel

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Pantheon in United States ligger på en årlig total ersättning på $228,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Pantheon för Mjukvaruingenjör rollen in United States är $144,000.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Pantheon

Relaterade företag

  • Pluralsight
  • Circadence
  • Kareo
  • DrChrono
  • Plume
  • Se alla företag ➜

Andra resurser