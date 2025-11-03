Företagskatalog
Panduit
Panduit Maskiningenjör Löner

Medianersättningspaketet för Maskiningenjör in United States på Panduit uppgår till $110K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Panduits totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/3/2025

Medianpaket
company icon
Panduit
Reliability Engineer
Chicago
Totalt per år
$110K
Nivå
-
Grundlön
$105K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
6 År
Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Maskiningenjör på Panduit in United States ligger på en årlig total ersättning på $110,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Panduit för Maskiningenjör rollen in United States är $110,000.

